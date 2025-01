Aparatós incendi d'un turisme a la carretera N-II a Bell-lloc

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un turisme va quedar calcinat completament ahir al matí a la carretera N-II al seu pas per Bell-lloc, segons van informar els Bombers de la Generalitat, que van ser alertats a les 9.14 hores del matí. Al lloc va acudir una dotació que, quan va arribar, va comprovar que el foc estava completament desenvolupat. El cotxe era al voral, per la qual cosa no va causar retencions i els Mossos van regular el trànsit. No hi va haver persones ferides.