Unes 60 persones es van manifestar ahir a Puigcerdà per reclamar habitatge assequible, un problema que afecta gran part del Pirineu. Van convocar la protesta entitats com el Sindicat d’Habitatge de la Cerdanya i la plataforma Pirineu Viu. Aquesta última s’oposa a les subvencions per a vols a l’aeroport de la Seu, perquè valora que serveixen per portar “turisme d’elit” a Andorra.