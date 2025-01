El crim de la Baronia de Rialb, una incògnita tres anys després: Joan Coromina va ser assassinat d'un precís tret d'un franctirador

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Coromina Estany, un veí d’Oliana de 61 anys, va ser assassinat d’un precís tret al pit en una zona forestal de Gualter, a la Baronia de Rialb, el 25 de gener del 2022. Tres anys després –es van complir dissabte passat– el crim segueix sense resoldre’s i poc, o gairebé res, ha transcendit del cas. Des dels Mossos d’Esquadra van afirmar ahir que “es continua investigant però no hi ha novetats rellevants”.

Què ha dificultat la investigació? La falta de testimonis, de proves i d’indicis, que ha complicat la resolució de l’assassinat. S’han fet anàlisis de balística a nivell europeu, segons ha pogut saber aquest diari. També es va interrogar nombroses persones vinculades amb la víctima. Els eventuals encobridors –si n’hi ha– quedarien exonerats per llei perquè s’han complert tres anys.

El crim es va produir cap a les 12.30 hores en una zona propera a la masia del Reu, a Gualter, en una zona pròxima a Ponts. Va ser un operari que va escoltar un tret que va avisar els serveis d’emergència, que no van poder fer res. L’alertant era un empleat de la víctima que estava treballant amb una excavadora en una finca pròxima.

L’assassí estava amagat i va esperar que Coromina es posés a tret, segons les indagacions. Va morir d’un precís tret al pit, de manera que van deduir que havia estat obra d’un franctirador que el va matar a sang freda, sense discussió o baralla prèvia.

Encara que no s’ha descartat cap hipòtesi, una de les que han cobrat més força és que el mòbil podria estar relacionat amb els negocis de la víctima que, pel que sembla, movia molts diners i disposava de múltiples propietats i finques en aquesta zona, però també a l’Alt Urgell, el Solsonès, Barcelona i Cervera, on residia quan va ser abatut. Així mateix, tenia molts vincles amb Andorra, on havia passat diversos anys. Així mateix, l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) dels Mossos a Lleida també ha investigat si l’autor era una sola persona o hi hauria altres implicats i, fins i tot, si hauria estat obra d’un sicari que hauria actuat per encàrrec d’un tercer.

El de Joan Coromina és un dels últims crims comesos a les comarques lleidatanes que continuen sense resoldre’s. Un altre és l’assassinat el 5 de gener de l’any passat de Ramon Rossell, un agricultor jubilat de 84 anys de Vilanova de la Barca. Un altre cas, amb tres imputats i encara en investigació, és el de Pol Cugat, un jove de 25 anys assassinat en un narcoassalt a les Borges l’octubre del 2021. El cadàver de la víctima no ha aparegut.