Evacuat un muntanyenc després de caure a Tavascan

El GRAE dels Bombers de la Generalitat va rescatar ahir al migdia un muntanyenc ferit en el Port de Tavascan, en el terme municipal de Lladorre. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 12.18 hores que un excursionista havia caigut quan escalava en gel i no podia continuar la marxa.

Fins al lloc es va desplaçar un helicòpter dels GRAE de la base de La Seu d’Urgell amb els especialistes en rescats dels Bombers i un metge del SEM. Després de fer una atenció in situ, van fer l’extracció amb l’helicòpter fins a Tavascan, on hi havia una ambulància per traslladar al ferit fins un centre sanitari.

D’altra banda, el GRAE també va rescatar ahir un excursionista que va caure per un fort pendent en el Pedraforca. L’home va ser evacuat en helicòpter a l’hospital de Berga.