Vehicles circulant per la carretera d’accés a Beret.Edgar Aldana

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pirineu està vivint uns dies d’intens ambient hivernal, amb el pas de diversos fronts que han deixat importants nevades a la zona. Això ha provocat un augment significatiu de la capa nevosa, especialment al sector més atlàntic de la serralada, on s’han registrat acumulacions de fins 30 centímetres.

Paral·lelament, el risc d’allaus s’ha incrementat notablement en les cotes altes de les muntanyes de Lleida, sobretot a la zona d’Aran i la franja nord de la Pallaresa.

Segons les dades del butlletí d’allaus, ahir el grau de perill era de marcatge (3/5) en aquestes àrees, la qual cosa significa que es poden desencadenar allaus de mida mitjana amb relativa facilitat. Per aquesta raó, els experts recomanen encaridament consultar el butlletí abans d’iniciar qualsevol activitat a la muntanya, i extremar les precaucions si es decideix endinsar-se en zones d’alta muntanya.

Hi ha diversos factors que influeixen en el desencadenament d’una allau, com la inclinació i orientació del pendent, el tipus de neu acumulada, els canvis bruscos de temperatura o el pas de persones o animals. Les allaus poden assolir velocitats de fins 300 km/h i portar amb si un gran volum de neu, per la qual cosa tenen un enorme potencial destructiu.

Recomanacions per prevenir accidents per allaus

Si tens pensat realitzar alguna activitat hivernal al Pirineu en els propers dies, és fonamental que prenguis una sèrie de precaucions per minimitzar el risc de veure’s involucrat en una allau: