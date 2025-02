Arrestats a Tàrrega per robatoris a Corbins i Torrelameu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos van detenir dijous tres homes, de 34, 42 i 61 anys, que sumen 19 antecedents, com a presumptes autors de robatoris a la deixalleria de Corbins i una empresa de Torrelameu. Van ser arrestats després que la policia fos alertada d’un possible robatori en aquesta última localitat. Es van muntar controls i, en un d’aquests, a l’A-2 a Tàrrega, van donar l’alto a una furgoneta que coincidia amb la descripció del vehicle sospitós. Portaven quatre bateries, tres transformadors, dos bombes d’aigua, eines i estris per cometre robatoris com tenalles, llanternes, tornavisos i guants. Els objectes havien estat robats a Corbins i Torrelameu. Els tres ocupants van ser arrestats.