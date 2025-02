Bolca un camió que tira sal a la carretera N-230 a Rosselló

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un camió que tira sal a les carreteres davant de la baixada de les temperatures va tenir un accident divendres a la nit i va bolcar en una rotonda de l’N-230 a Rosselló. Els dos ocupants van resultar ferits i van ser evacuats pel SEM a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El camió va perdre tota la càrrega de sal al trencar-se la cisterna però no hi va haver fuga de combustible. Unes altres dos persones van resultar ferides divendres a la nit en un altre sinistre viari a Tàrrega. Un vehicle va sortir de la via i va xocar contra un arbre i un fanal a l’avinguda Raval del Carme. Ahir hi va haver una col·lisió entre dos vehicles a l’N-240 a les Borges Blanques. Dos persones van ser evacuades en estat menys greu i d’altres van rebre l’alta in situ. A la Torre de Capdella, un vehicle va caure al riu i el conductor va ser traslladat a l’hospital.