Estudien municipalitzar una escola bressol

L’ajuntament de Tàrrega estudia la possibilitat de municipalitzar l’escola bressol El Triangle, de titularitat privada i que a finals d’aquest curs escolar 2024-2025 tancarà portes. Així ho va anunciar l’alcaldessa, Alba Pijuan, a Ràdio Tàrrega i ho va confirmar a SEGRE.

Pijuan va explicar que “el centre ens ha anunciat que tancarà a finals d’aquest curs i hem de concertar una reunió per saber si podem arribar a un acord”.

L’alcaldessa va reconèixer que “la falta de places a les guarderies és un problema de ciutat” que es veurà agreujat amb el tancament de l’escola bressol El Triangle. A més, va afegir que “hem de trobar la millor manera de donar resposta a les famílies amb nens de 0 a 3 anys” i més tenint en compte que la voluntat de la Generalitat és aplicar també la gratuïtat a I1. D’altra banda, l’ajuntament té previst ampliar la llar d’infants La Pau, de titularitat municipal, amb 32 places noves. L’actuació està prevista que es financi amb uns ajuts procedents dels fons europeus que estan destinats a la creació de noves places per al primer cicle d’educació. El consistori vol optar a uns ajuts de la Generalitat per adquirir guarderies privades que tanquen per municipalitzar l’escola bressol El Triangle, centre que es va inaugurar el setembre del 2021. Tàrrega té dos guarderies municipals, El Niu i La Pau, amb 160 places. Aquest curs hi va haver famílies que es van quedar sense plaça.