Inverteixen 950.000 € en la planta de compostatge

El Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell ha tret a licitació la remodelació de la línia de refinament de la planta de compostatge de Tàrrega amb un pressupost de 949.535,40 euros (IVA inclòs). El president del consell comarcal de l’Urgell, José Luis Marín, va explicar que l’objectiu d’aquesta inversió és “aconseguir un compost de màxima qualitat millorant la capacitat del procés i l’eficiència de les operacions, és a dir, el dia a dia dels treballadors, tenint en compte que en l’actualitat treballen amb maquinària molt antiga que s’ha quedat obsoleta per les exigències del mercat actual, tot això garantint un adequat i correcte servei de tractament de residus”. El projecte, que contempla el disseny, el subministrament, la instal·lació i la posada en marxa de la nova línia de refinament, està finançat en la seua totalitat per l’Agència de Residus de Catalunya a través dels fons europeus Next Generation i té un termini d’execució de vuit mesos. Les empreses interessades poden presentar la seua oferta fins al dia 26 de febrer.

La planta de compostatge ja és objecte d’obres d’ampliació i millora amb una inversió de 2,9 milions. L’objectiu és poder tractar 10.000 tones a l’any (ara són 7.000) i oferir un compost de més qualitat. Els treballs, que acabaran aquesta primavera, preveuen ampliar la nau, traslladar les basses de lixiviats i pluvials i adequar instal·lacions i maquinària.