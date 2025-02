Així prova Porsche els seus cotxes en un centre offroad del Pirineu lleidatà

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Bassella Experiences, ubicat a l'Alt Urgell, s’està posicionant com un centre neuràlgic per al desenvolupament i proves de vehicles tot terreny de les principals marques automobilístiques europees, després de tres dècades dedicades a la formació en conducció offroad.

La instal·lació, que va iniciar el seu camí el 1992 com un circuit de motos i centre de formació en conducció tot terreny sota la gestió de SIP Outdoor Activities SL, ha experimentat una transformació significativa. En l’actualitat, les principals firmes alemanyes del sector automobilístic han trobat en aquest enclavament català l’escenari perfecte per al desenvolupament dels seus prototips.

Marques prèmium confien en les instal·lacions

El complex s’ha convertit en el lloc triat per fabricants de la talla de Porsche, Mercedes, Volkswagen, Audi, Bentley, Skoda, Seat i Cupra per establir els seus centres de desenvolupament. En aquestes instal·lacions, els enginyers realitzen proves tècniques exhaustives amb vehicles prototip, els resultats dels quals són posteriorment utilitzats a les factories per al disseny i desenvolupament de nous models SUV i tot terreny.

Les instal·lacions de Bassella Experiences estan situades al costat del pantà de Rialb. - BASSELA EXPERIENCES

Bassella Experiences és també un gran centre de tecnificació i de formació de pilots de vehicles motoritzats en la disciplina de la conducció sobre terrenys irregulars. Equips professionals del Mundial de Ral·lis d’Espanya i de França busquen cada any en aquest terreny situat vora les aigües de l’embassament de Rialb el lloc ideal per desenvolupar les seues sessions de preparació. Les instal·lacions acullen també cada any esdeveniments corporatius i incentius d’empresa i són seu de cursos de tecnificació d’enduro per a joves i nens durant els mesos d’estiu.

Projecte d’ampliació

El pas dels anys, des del 1992, i les perspectives de creixement i la voluntat d’integrar l’activitat dins d’un model més sostenible que projecta l’empresa fan indispensable una ampliació millora, rehabilitació i condicionament del sistema d’infraestructures i instal·lacions de la finca Cal Pauet, com es coneix l’espai on aquesta firma desenvolupa la seua activitat. Els seus responsables destaquen que es tracta d’un projecte molt ambiciós, “un projecte de màxims”, que contempla un increment de la superfície edificada actual de fins a 2.772 m2, però que aniran desenvolupant “durant els pròxims cinc o deu anys” i a mesura que l’activitat així ho requereixi.

Bassella és seu d’esdeveniments corporatius i cursos de conducció. - BASSELA EXPERIENCES

El projecte de millora es troba ara en tràmit d’avaluació ambiental i ha estat necessari impulsar un pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable. Preveuen ampliar les edificacions existents amb zones de boxes per a garatge i taller de vehicles. La primera de les actuacions que impulsen és la millora energètica, amb instal·lacions de plaques solars, i implantació d’un nou punt de càrrega per a vehicles elèctrics al costat de la gasolinera de Bassella. “Les marques desenvolupen aquí cada vegada més prototips elèctrics i hem d’adaptar-nos”, afegeixen.

Actualment el centre està dotat de 3 àrees de circulació amb diferents graus de dificultat tècnica, amb 30 quilòmetres de pistes i circuits en terreny irregular. Disposa d’un edifici base i l’Àrea de Bassella, un conjunt integrat per una estació de servei, el museu de la moto i un restaurant.

“Ens mou poder dinamitzar i revitalitzar el nostre territori”

Cristina i Pau Soler són la tercera generació dedicada al món del motor. Tots dos s’encarreguen de la gerència de Bassella Experiences, empresa especialista en la gestió integral d’esdeveniments del món del motor. “El nostre avi, Mario Soler, amant de les motos, es va convertir en un prestigiós restaurador de motocicletes i va ser un dels primers col·leccionistes del nostre país”, expliquen.

La passió pel motor d’aquesta família va continuar amb “el meu pare, Estanislau, i el meu oncle, Toni, que després d’una vida dedicada als esdeveniments del motor, decideixen l’any 1993 tornar al seu poble natal, Bassella, ara desaparegut sota les aigües de Rialb, i convertir la finca agrícola de la família en un centre per a la conducció offroad”, expliquen. “Ara nosaltres seguim amb la passió familiar pel motor i gestionem el projecte amb la missió de dinamitzar i revitalitzar el nostre territori”.