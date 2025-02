Desmantellen una plantació de marihuana a Castelldans

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van desmantellar ahir al matí una plantació de marihuana a Castelldans i van detenir una persona, segons ha pogut saber aquest diari. Durant l’escorcoll, els investigadors van trobar unes 850 plantes en un sofisticat cultiu indoor en el qual hi havia la llum punxada. L’individu va ser arrestat com a presumpte autor de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

La investigació es va iniciar fa uns mesos quan els Mossos van tenir coneixement que en un immoble d’aquest municipi de les Garrigues es podia estar conreant marihuana. Finalment ahir, amb l’autorització judicial, es va fer una batuda en la qual van participar agents de la Unitat d’Investigació del Pla d’Urgell - les Garrigues, de Seguretat Ciutadana i de l’ARRO. La policia va detenir el presumpte responsable del cultiu i va decomissar unes 850 plantes i els aparells de la complexa instal·lació.

La Policia catalana va desmantellar vuit plantacions entre juliol i desembre a les Garrigues

Aquesta operació se suma a les vuit plantacions de marihuana que els Mossos van desmantellar entre juliol i desembre de l’any passat a les Garrigues, fet que va permetre decomissar més de 4.000 plantes i 150 quilos de cabdells i arrestar una desena de persones. Set de les plantacions eren en interiors de cases i immobles i una a l’exterior. Es van fer operatius als Omellons, la Pobla de Cérvoles, l’Espluga Calba, Vinaixa, Juncosa i la Floresta, entre altres municipis. Els investigadors sospiten que els narcotraficants busquen municipis petits amb l’objectiu de passar desapercebuts.

Per una altra banda, el jutjat de Cervera va decretar la setmana passada l’ingrés preventiu a presó dels dos homes que van ser arrestats dimarts de la setmana passada a Tàrrega, com va avançar SEGRE. Es tracta de dos homes de nacionalitat albanesa que van ser detinguts en una nau del carrer Llevant, on van trobar desenes de plantes i uns 100 quilos de cabdells. També tenien la llum punxada.