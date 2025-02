PP i Vox posen Binèfar en un compromís amb el porta a porta

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

PP i Vox van afegir ahir confusió a la tensa situació que s’està generant a Binèfar entorn de la recollida d’escombraries: els dos principals partits de l’equip de govern van votar en contra de mantenir la delegació del servei a la Comarca i es van imposar en la votació, tot i que sense una majoria suficient per aplicar la decisió.

El ple extraordinari forçat per l’oposició (PSOE, Chunta i Canviar) per decidir si es mantenia o no la delegació del servei a la Comarca de la Llitera va acabar amb una votació guanyada clarament per PP i Vox, que van sumar cinc vots contra aquest conveni davant de cap a favor. Tanmateix, la majoria no disposava de virtualitat al no arribar als set suports necessaris per a una majoria absoluta que permetés revocar la decisió del ple el 28 de desembre del 2023. La causa d’aquesta victòria inoperant es troba en l’absència de l’alcaldessa, Patricia Rivera, que no va assistir al ple, i en el fet que el regidor del PAR, José Miguel Burillo, decidís abstenir-se com va fer l’oposició.

El resultat de la votació posa de manifest les esquerdes en l’equip de govern, que demà porta al ple els pressupostos. I obre un horitzó d’incertesa sobre la gestió del servei d’escombraries.

Al centre del debat es troba el desplegament del porta a porta, efectiu a tota la comarca encara que a Sanui, Baells, Valldellou, Camporrells i Peralta s’utilitzen illes de contenidors per no arribar a 300 habitants, i que l’equip de govern binefareny rebutja.

L’arribada a aquesta localitat estava prevista per al 24 de febrer, malgrat que la votació d’ahir obre a la pràctica un escenari nou, ja que PP i Vox plantegen ara un sistema de cinquè contenidor que la Comarca no aplicarà.

Això obre un horitzó de negociació amb tres escenaris: el desplegament del porta a porta, al qual caldria buscar una altra data; el descartable cinquè contenidor o una futura sortida de Binèfar del sistema comarcal per aplicar el seu propi sistema, una cosa que la llei li permet al superar els 5.000 habitants. Mentrestant, la Comarca seguirà retirat les escombraries.

La situació arriba després de dos decisions econòmiques de pes: una és la inversió de 350.000 euros de l’ajuntament de Binèfar en el porta a porta, segons les dades difoses al seu dia per l’organisme comarcal i no qüestionades pel consistori, i una pujada de la taxa de recollida d’escombraries del 35% per a aquest any “necessària per adaptar-se a la llei”, que “obliga que la taxa per aquest servei s’equipari al seu cost”, va argumentar llavors el regidor del PAR i responsable d’Hisenda, José Miguel Burillo. Cada habitatge ha passat de pagar, com a mitjana, de 62,89 a 84,90 euros a l’any.

Una nova contracta de gestió d’escombraries inclou que el cost l’hauran de suportar de manera íntegra els veïns. Aquests contractes acostumen a incloure la compra del material.