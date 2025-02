La plantació de Castelldans, a l'antic molí d'oli

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La plantació de marihuana que els Mossos d’Esquadra van desmantellar dilluns a Castelldans, com va avançar SEGRE ahir, es trobava a l’antiga cooperativa i molí d’oli. Feia anys que la finca, composta per tres naus, estava tancada però feia mesos que algú havia començat a fer obres de forma discreta, la qual cosa va aixecar les sospites. A l’interior van trobar 805 plantes d’1,5 metres i a la sala d’assecatge deu branques carregades de cabdells. El valor de la droga seria d’uns 50.000 euros. També hi havia un espai habilitat en el qual vivia el detingut i una instal·lació domòtica de seguretat que va permetre descobrir microcàmeres que no es podien detectar, antenes de xarxa, un monitor per visionar les imatges i tot connectat a un rúter que permetria controlar la plantació a distància. La instal·lació disposava de cinquanta llums, disset ventiladors, set aparells d’aire condicionat, quatre filtres per evitar olors, dos màquines per separar els cabdells, una màquina d’envasar al buit i nombrosos assecadors, tres bàscules de precisió i productes fitosanitaris. El valor total del material arribaria fins als 50.000 euros.