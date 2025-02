Primera reunió de la Taula d'Habitatge Generalitat-Conselh

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Taula de l’Habitatge entre la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran va celebrar dilluns la seua primera sessió de treball, telemàtica i copresidida per la síndica d’Aran, Maria Vergés, i per la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque. Els objectius de la taula consisteixen a “definir les estratègies i accions necessàries per donar sortida a l’actual problemàtica de l’habitatge al territori i garantir l’accés accessible i de necessitat per a la població resident”.