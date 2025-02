Roben cent cabres a Alpicat i les rescaten en condicions deplorables

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen el robatori d’un centenar de cabres d’un ramat a Alpicat que han estat localitzades en condicions deplorables a Vilaverd, a la Conca de Barberà, segons va informar ahir el Gremi de la Pagesia Catalana. La sostracció es va produir la nit 30 al 31 de gener i la majoria dels animals, uns 80, van ser trobats amuntegats en una gossera en desús dos dies després –diumenge passat– d’una masia abandonada. Les cabres que estaven embarassades van poder ser identificades gràcies als cròtals (plaques d’identificació) que portaven. Al lloc, la policia també va trobar una furgoneta robada amb què els lladres haurien transportat els animals. No han transcendit detencions.

El Gremi de la Pagesia Catalana va denunciar l’estat “deplorable” dels animals recuperats. Dels 80 exemplars, la policia va explicar que en va trobar un de mort. També la mateixa nit del robatori, els agents van recuperar una desena d’exemplars que s’havien escapat a prop d’on estava el ramat. El col·lectiu assegura que “aquest tipus de robatoris són cada vegada més comuns i les condicions en les quals es traslladen i guarden els animals són extremadament precàries. La situació és insostenible, ja que aquestes màfies no només roben els animals, sinó que també distribueixen la carn d’aquests a particulars, restaurants i carnisseries, sense cap tipus de control sanitari durant el procés de transport, emmagatzemament i sacrifici”. Dissabte hi va haver un altre cas a les Borges del Camp (Baix Camp), on els lladres van sostreure i van matar les ovelles. “La creixent onada de robatoris al Camp de Tarragona ha obligat alguns ramaders a tancar les seues explotacions i vigilar el bestiar personalment, fins i tot dormint amb el ramat, malgrat disposar de mastins, càmeres de seguretat i alarmes.” Exigeixen que aquests fets siguin considerats delictes greus.