Boicotegen les centrals solars d'Alcarràs per exigir preus justos pels seus terrenys

Una vintena de propietaris de finques d’Alcarràs, afectats per la línia d’evacuació de les macrocentrals solars que promouen Ignis i Solaria en una superfície de 565 hectàrees de la zona de Montagut, van boicotejar ahir les obres per exigir a les empreses preus “justos i realistes” pels seus terrenys. Van tallar quatre accessos a les plantes fotovoltaiques, amb la qual cosa van impedir que més de 135 treballadors hi acudissin a treballar. Almenys quatre camions amb material per a la construcció de la línia d’alta tensió van haver també de fer mitja volta, al trobar-se les calçades tallades amb tractors i tanques de seguretat.

Des de les 8.00 fins a les 12.00 hores van tallar la carretera de la Mariola, el camí de Montagut en dos punts diferents i l’accés des de l’ermita de Montagut. Ho van fer com a mesura de pressió, per exigir una reunió amb els responsables de les empreses “amb l’objectiu d’arribar a un consens sobre els preus”, va explicar Jordi Siscart, un dels afectats. Els Mossos d’Esquadra van regular el trànsit durant el matí. Es preveu que avui es reprengui la protesta “fins que s’arribi a un acord més beneficiós, no amb el preu irrisori que ens ofereixen”, va dir Siscart.

Són afectats per la construcció de la línia d’alta tensió per evacuar l’energia de les solars

Un altre dels propietaris, Sisco Fontanals, va explicar que no s’oposen a la construcció de la línia d’alta tensió, però demanen que l’empresa s’obri a “negociar”, ja que la instal·lació de torres elèctriques devaluarà els terrenys i “calen indemnitzacions justes i adequades a l’afectació que tindran els terrenys a 30 anys vista”, va dir. Els afectats van afegir estar cansats de “tripijocs”, i van explicar que en dos ocasions les empreses no s’han presentat a la negociació o els han canviat l’oferta en poques hores.

Per la seua part, fonts de les empreses van confirmar que més de cent treballadors no van accedir al seu lloc de treball “en trobar-se amb un bloqueig que no estava autoritzat”. “No és una situació agradable, malgrat tot es continuarà negociant amb els afectats, com s’ha fet fins ara”.

Asseguren que, dels 150 propietaris afectats per la línia d’evacuació entre Alcarràs i Lleida, compten amb un 70% d’acord, excepte “alguns” d’Alcarràs. La línia discorre majoritàriament soterrada fins al barri lleidatà dels Mangraners.