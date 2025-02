Esports de muntanya amb material centenari cada any a la Vall Fosca

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Aficionats a la muntanya reviuen cada hivern l’essència de l’alpinisme de principis del segle XX en el més profund de la Vall Fosca, a la vall de Riqüerna. Albert Sangenís, col·leccionista de material esportiu antic, i Ramon Dies, guia de muntanya d’Amaroq Explorers, organitzen excursions que són un viatge en el temps i transporten els participants a una època en què l’alpinisme no tenia res a veure amb curses i rècords, sinó només amb sentir-se en connexió amb la naturalesa.

Sangenís posa a disposició dels participants raquetes, esquís, botes i fins i tot roba d’època, gran part de quadrilles militars que patrullaven les muntanyes durant la Guerra Civil. L’esdeveniment atreu altres col·leccionistes, entusiastes de la muntanya i fins i tot de les recreacions històriques, que acudeixen vestits i equipats per a l’ocasió. “Busquem que el conjunt sigui harmònic, que la gent tingui la sensació que participa en una excursió d’alta muntanya de principis del segle passat”, explica Sangenís. Com a colofó, el grup porta un calder i menjar i organitza un dinar a la neu. Val a assenyalar que Sangenís és tot un expert pel que fa a l’aspecte històric. Va ser un dels fundadors del Grup d’Estudis de Muntanya Antiga, creat fa 25 anys i centrat en el muntanyisme civil i també militar. En referència a la seua faceta com a col·leccionista, ha vestit personatges de pel·lícules històriques com Verdaguer o L’Escamot Pirinenc. Entre el material que sol treure a passejar, destaquen les seues botes de cuir cosides a mà, un piolet centenari o raquetes que daten del 1910. “Soc conscient que el material pot trencar-se amb l’ús, però crec que és un privilegi poder donar-li una segona vida. A més, m’agrada també restaurar-lo, gaudeixo fent-ho”, comenta el col·leccionista.

Ja fa uns quinze anys que es porten a terme aquestes sortides. La següent està prevista per al diumenge 23 de febrer a les 9 hores. Assistir-hi té un preu de 10 €, i és necessària inscripció a a l’email albert@sangenis.cat.