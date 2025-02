Un poble de Lleida fa una crida per salvar l’escola: demana a famílies empadronar-s’hi a canvi d'un pis de lloguer social

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escola Maldanell de Maldà es troba en perill de tancament per falta d’alumnes a partir del setembre. L’ajuntament rebutja perdre aquest important servei per al poble i ara fa una crida perquè famílies amb fills en edat escolar s’instal·lin al municipi i inscriguin els nens a l’escola. En aquest sentit, el consistori ofereix un pis de lloguer social (al preu de 186 euros mensuals més despeses) a una família amb un mínim de dos fills d’entre 3 i 10 anys. Com a requisits indispensables, la família s’ha de comprometre que el pis de Maldà sigui la seua primera residència i a matricular els fills al col·legi.

El pis disposa de tres habitacions, una cuina equipada, un bany complet i un menjador. Els interessats poden contactar amb el consistori trucant al telèfon 973330045 o enviant un correu electrònic a regidoriesmalda@gmail.com. Des de Repoblem, una iniciativa que es porta a terme a través de les xarxes socials i que pretén capgirar la corba de despoblació de la Catalunya rural, han compartit la crida de l’ajuntament de Maldà. El col·legi compta aquest curs amb un total de cinc alumnes, tres dels quals són a sisè de Primària i l’any que ve deixaran el centre per anar a l’institut, per la qual cosa en quedaran dos.

Ara per ara, el curs vinent es preveu que s’incorpori un nou alumne de manera que serien tres únicament. L’ajuntament compta amb dos pisos municipals a la Casa del Metge. A més, té sobre la taula un projecte per habilitar dos pisos més per destinar-los a lloguer social en un immoble que va adquirir al carrer del Sol. La iniciativa s’emmarca en una prova pilot de la Generalitat per mobilitzar habitatges en zones rurals.