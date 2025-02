Educació, disposada a no tancar cap escola rural

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera Niubó jugant amb els nens i els educadors juntament amb l’alcalde del Palau.

La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, es va mostrar ahir oberta a no tancar cap escola de la demarcació de Lleida el curs vinent malgrat el baix nombre de matrícules que hi ha en algun dels centres. Malgrat això, va indicar, “s’està fent el treball de planificació”, que preveu culminar les properes setmanes. En el cas de l’escola Maldanell de Maldà, que el curs escolar 2025-2026 tindria ara per ara només tres alumnes, Niubó va reconèixer que “som conscients de la situació”. “No hi ha res tancat”, va dir, i “la voluntat és garantir la màxima qualitat i continuïtat del màxim de projectes educatius del conjunt del sistema públic”.

Niubó va visitar ahir a Guissona l’espai educatiu La Llavor, impulsat des de bonÀrea amb el suport de l’ajuntament. “És referent, exemplar i molt potent”, va assenyalar. Segons Niubó, a Guissona “les competències lingüístiques i tecnològiques es troben per sobre de la mitjana catalana i aquest projecte demostra que l’èxit educatiu no està renyit amb entorns de complexitat i diversitat”.

Prèviament, la consellera s’havia desplaçat al Palau d’Anglesola per inaugurar l’escola bressol de la localitat, que va entrar en funcionament al setembre i que portarà el nom d’El Palauet, escollit per votació popular i que es va donar a conèixer ahir.