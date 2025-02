Instal·len filtres per evitar els plaguicides a l'aigua de l'aixeta de 24 pobles de Lleida

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues, que proveeix 24 municipis de Lleida i Senan (Conca de Barberà), ha començat les obres per substituir els actuals filtres de carbó actiu a la seua estació de captació de Sarroca de Lleida per altres de més capacitat. L’objectiu de l’actuació és evitar que arribin a les xarxes de distribució d’aquests pobles els residus de plaguicides que s’acumulen a l’embassament d’Utxesa, d’on pren el seu cabal el sistema.

La intervenció, pressupostada en 1,15 milions d’euros, per a la qual la Mancomunitat ha rebut una ajuda de 750.000 euros de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i que té un termini d’execució de mes i mig, contempla la substitució dels filtres actuals per altres de més capacitat, la combinació amb altres de sorra, la instal·lació d’un nou sistema d’automatismes i d’un quadre de comandament i la renovació del sistema de cloració per deixar d’utilitzar clor gasós per injectar clor líquid.

“Els filtres que tenim eren molt justos. L’aigua necessitava molt de temps per passar-hi a través i això dificultava el servei. Aquesta mesura millorarà el servei i guanyarem molta qualitat”, explicava Xisco Esquerda, president de la mancomunitat.

El filtratge de l’aigua es continuarà fent de manera habitual amb els filtres de sorra i els de carbó actiu, ara de més capacitat, s’activaran quan les anàlisis de control, que es fan cada quinze dies de manera aleatòria a la planta de captació, la xarxa i els dipòsits municipals, detectin la presència de residus d’algun plaguicida.

L’escassa capacitat dels actuals va obligar diverses vegades a suspendre el subministrament al no poder disposar de prou cabal filtrat per proveir al sistema. Va passar el 2022, quan un pic de biocides va obligar a tallar el subministrament durant dos setmanes, i el 2021, en aquest cas per un abocament d’hidrocarburs al canal de Seròs.

“Captem l’aigua d’Utxesa i sempre hem tingut problemes amb els plaguicides. Fa cinc anys vam decidir que no podíem continuar així. Ara podrem optimitzar les nostres instal·lacions”, va assenyalar Esquerda.

Com d’elevada és la presència de residus de plaguicides a l’embassament d’Utxesa? Els estudis de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) assenyalen que és molt alta.

“Es detecten nou plaguicides, tres dels quals en gairebé totes les anàlisis i altres de forma esporàdica i en concentracions petites”, assenyala l’informe de Control de Plaguicides de la CHE del 2023, que destaca com aquell any a la presa de la mancomunitat la suma dels residus va superar els 500 nanograms per litre el mes de juliol i els de diversos productes van passar de cent el maig, el juny i el setembre. Van ser la terbutilazina i el metolaclor, herbicides prohibits a la Unió Europea des dels anys 2005 i 2023, respectivament, i el polèmic glifosat.

Els mateixos tres i alguns més apareixen a les anàlisis d’Utxesa dels dos anys anteriors. Els pics de més de 300 nanograms de plaguicida per litre són habituals durant els mesos d’estiu des de fa una dècada.