Els ramaders d'Alcarràs ja generen biogàs amb purins a la planta de Bioproductors

Bioproductors d’Alcarràs, l’entitat de caràcter cooperatiu que aglutina prop d’un centenar de productors locals de porcí, ja produeix biogàs a la planta de tractament de purins, segons van confirmar fonts de l’empresa.

La firma se situa com la tercera entitat que genera aquest tipus de combustible a partir de dejeccions a la demarcació de Lleida, només darrere de la Granja Santamaría i de Cycle0, la connexió del qual a la xarxa de distribució local de Balaguer es troba en fase de tràmit.

“Ja hem començat a produir biogàs”, va explicar Miquel Serra, portaveu de Bioproductors. La producció inicial s’està destinant a l’autoconsum a la mateixa planta, concretament, a alimentar la caldera del digestor en la qual es dessequen els purins abans de ser usats en el procés de producció de gas.

El projecte té incidència ambiental, ja que permetrà reciclar una mica més de la quarta part dels purins que es produeixen a la localitat, i també empresarial, ja que els ramaders començaran a rendibilitzar com a matèria primera unes dejeccions, la gestió de les quals n’elevava fins ara els costos.

Els ramaders van començar a introduir purins a la planta de biogàs a principis de la tardor, dins d’una planificació que contemplava començar a fabricar el combustible al febrer.

“És un procés lent en el qual ha estat necessari que el digestor anés agafant temperatura. Ara només l’utilitzem per alimentar la caldera”, va dir Serra.

Les següents fases del projecte contemplen la generació d’electricitat mitjançant un motor i, posteriorment, la de biogàs, amb la previsió de comercialitzar-lo mitjançant la seua injecció a les xarxes de distribució.

“El projecte és ambiciós. La idea és fabricar biogàs i injectar-lo a la xarxa, amb la possibilitat de generar electricitat com a alternativa. Però si podem triar preferim la primera opció”, explica Serra.

Bioproductors és una associació de ramaders de la qual formen part 85 famílies d’Alcarràs que ja gestionaven una planta de compostatge de purins i que es van plantejar construir-ne una de biogàs per donar sortida als purins de les granges.

Una vegada arribi a ple rendiment, la qual cosa s’espera per a d’aquí a uns mesos, la planta de biogàs processarà al voltant de 100.000 tones de purins i altres residus ramaders a l’any. Al ritme actual, el seu consum se situa entorn dels 70.000.

A aquests volums se’ls sumen al voltant de 30.000 tones que es processen a la planta de compostatge.

Els ramaders d’Alcarràs van començar a treballar en la posada en marxa de la planta fa prop de tres anys i esperen que aquesta arribi a funcionar al 100% en uns altres dos.

L’Estat s’exposa a multes de la UE per la llei de la cogeneració

El retard en la tramitació de la llei que regula el mercat dels Gasos amb Efecte d’Hivernacle està exposant l’Estat espanyol a greus multes per part de la UE. La ponència de la Comissió de Transició Ecològica que estudia el projecte va tancar el text al desembre amb modificacions com la impulsada per Junts per sol·licitar el manteniment de les primes a les empreses de compostatge de purins mitjançant cogeneració que es comprometessin a transformar les seues instal·lacions en plantes de biogàs en dos anys. La mesura, relacionada amb el tancament de la planta de Capwatt a Alcarràs i avalada pel PP, Vox, el PNB i ERC, compta amb el rebuig del Govern central, que considera que la mateixa normartiva europea i espanyola impedeixen prorrogar aquestes primes més enllà dels 25 anys al llarg dels quals les empreses han estat rebent-les. El rebuig d’aquesta mesura és un dels motius que han congelat la tramitació.