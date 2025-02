Incendien dos torres per a aus protegides a l'Urgell i s'investiga com a rebuig a la zepa

Dos torres per afavorir la nidificació del xoriguer petit i altres espècies van patir ahir incendis intencionats a l’Urgell. Una es troba al terme municipal de Preixana i l’altra, al de Belianes. Al voltant, elements dedicats a la divulgació de les aus protegides de la zona han estat objecte de vandalisme, com pintades que tapen les imatges dels ocells. Els Agents Rurals han obert una investigació, sota la hipòtesi que es tracta d’un acte de rebuig a la zona d’especial protecció d’aus (zepa) Belianes-Preixana. Aquests fets han despertat indignació entre les entitats ecologistes (vegeu el desglossament).

Les dos torres incendiades es van construir fa una dècada. Formen part de les divuit construccions d’aquest tipus que l’empresa concessionària del canal Segarra-Garrigues, ASG, va aixecar en diferents municipis del pla de Lleida, en el marc de les mesures de compensació ambiental d’aquest regadiu. Posteriorment les assumiria el departament d’Agricultura.

En aquest sentit ho van explicar fonts d’ASG, que van indicar que el foc a les torres de Preixana i Belianes ha provocat greus danys que obligaran a enderrocar-les.

El xoriguer petit, un ocell migrador, no niava a les torres quan van ser incendiades. Tanmateix, altres espècies aprofitaven també aquest espai com a refugi al llarg de l’any. Naturalistes lleidatans van esmentar ahir com a exemple el gaig blau, la xixella o el mussol comú, entre d’altres.

Els primers indicis apunten que els incendis van tenir lloc a la nit, malgrat que el fet que aquestes construccions estiguin aïllades i allunyades d’àrees poblades va afavorir que passessin inadvertits. Els Bombers van acudir al migdia a una de les construccions, alertats per un avís d’un foc a prop de Vilanova de Bellpuig. Va resultar ser la torre de nidificació del terme municipal de Preixana. Els Agents Rurals van començar a visitar les diferents construccions d’aquesta mena per comprovar si alguna altra havia patit incendis o altres danys.

Ecologistes exigeixen restituir les construccions malmeses

Les entitats ecologistes Ipcena-EdC, SEO BirdLife, Salvatge i Fundació Trenca van emetre a la tarda un comunicat conjunt en el qual reclamen al secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, que denunciï aquests fets davant del “cos especial de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra” perquè “s’obri una investigació per delicte contra el medi ambient” i s’identifiqui els responsables. També reclamen que la Generalitat “engegui els mecanismes necessaris per restituir les torres, els plafons i l’aguait (instal·lació des d’on es pot observar animals, sense molestar-los ni ser vist)” danyats i que imposi “les sancions oportunes als protagonistes d’aquests fets delictius”. Així mateix, van reclamar a l’administració catalana que els “mantingui informats de les mesures que prenguin i de les sancions que s’interposin” i van recordar la importància ecològica de la zepa Belianes-Preixana.