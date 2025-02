La nuclear Ascó II fa una parada per seguretat en activar-se les proteccions de l'alternador

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La nuclear Ascó II s'ha aturat aquest dimecres al matí. El titular de la planta ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) la parada automàtica a les 10:11 hores. Una actuació de la matriu de les proteccions de l'alternador ha provocat l'actuació de les proteccions del reactor, que ha fet una parada segura, com està dissenyat en la instal·lació.

La investigació ha identificat el funcionament defectuós d'un component del panell d'excitació i regulació de l'alternador. L'equip tècnic de la central està treballant per esbrinar els motius i fer les actuacions pertinents abans de tornar a connectar la nuclear a la xarxa elèctrica. La incidència no ha tingut impacte per als treballadors, la ciutadania o el medi ambient.