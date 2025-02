Camió de porcs bolcat entre Lleida i Alpicat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un camió carregat de porcs va bolcar ahir a la tarda a l’N-240 entre Lleida i Alpicat, a la rotonda d’accés a les autovies A-2 i l’A-22, a l’altura del Jardiland. L’accident es va produir a les 16.26 hores. El conductor va resultar il·lès, segons els Bombers de la Generalitat, que van activar quatre dotacions per retirar el gasoil vessat i gestionar la retirada dels animals, alguns dels quals van morir. El tràiler va bolcar lateralment i va quedar sobre la barrera de seguretat.

A conseqüència del sinistre, es va haver de tallar un dels carrils, la qual cosa va provocar retencions per entrar a la capital del Segrià i per accedir a l’A-2 i l’A-22, segons el Servei Català de Trànsit. Al lloc també van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i operaris de manteniment de la via. Els treballs per retirar el camió i els animals de la via i de l’interior de la rotonda es van allargar durant hores.