Junts de la Seu exigeix saber qui els va insultar

Junts per la Seu, a l’oposició a l’ajuntament, reclama saber qui els va insultar referint-s’hi com “M*erd*” utilitzant el perfil del consistori a les xarxes socials. Per a això han presentat una bateria de preguntes. El portaveu, Jordi Fàbrega, va afirmar que “si els serveis municipals no poden aclarir-ho o el govern no vol revelar-ho, ens reservem el dret a sol·licitar mètodes pericials”.

La contaminació atmosfèrica de les Garrigues va ser ahir objecte de polèmica a la Taula de Qualitat de l’Aire. La Generalitat va presentar un informe i va anunciar que l’estat de l’aire a la comarca “és dins de la normalitat en un entorn agrícola de secà”. Tanmateix, alcaldes i altres assistents van destacar els episodis d’altes concentracions de partícules i van demanar que aquest fet es tingui en compte a l’hora de limitar projectes com el de Nova Tracjusa.

El quart helicòpter del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) no té encara data per tornar a funcionar, amb la qual cosa s’espera mantenir uns dies més el protocol de funcionament amb només tres: un a Lleida, un altre a Sabadell i un tercer a Girona. Quan estiguin els quatre, es distribuiran a Tremp, Sabadell, Girona i Móra d’Ebre.

El Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat aportarà 55 milions d’euros per a obres d’ens locals de les comarques del Pirineu i Aran entre 2025 i 2029.

El president de la Diputació, Joan Talarn, es va reunir amb representants de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i van manifestar la seua voluntat de col·laborar.