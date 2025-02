Suplanta el bisbe de Barbastre per estafar congregacions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha imputat un veí de Toledo acusat de fer-se passar pel bisbe de Barbastre, Ángel Pérez, perquè congregacions religioses li fessin transferències. Se l’investiga com a presumpte autor dels delictes d’estafa, blanqueig de capitals i falsejament d’identitat. La diòcesi de Barbastre engloba les comarques del Baix Cinca, Cinca Mitjà, la Llitera, Ribagorça, Somontano i Sobrarbe. La investigació ha estat duta a terme per l’Equip @ de la Unitat Orgànica de Policia Judicial d’Osca, en el marc de l’operació Crosier. “Hem fet el que calia per prevenir els ciutadans i ens hem posat a disposició per col·laborar amb la Justícia”, va explicar ahir el bisbe, Ángel Pérez, que va afegir “de tot hi ha a la vinya del Senyor”, en declaracions a Diario del Altoaragón.

La investigació es va iniciar el març del 2023 arran d’una denúncia per estafa i falsejament d’identitat interposada per una congregació religiosa de la província d’Osca, en la qual, mitjançant trucades i correus electrònics, una persona es feia passar pel bisbe, provocant l’engany, i així aconseguia guanyar-se la confiança de les seues víctimes perquè li ingressessin diners mitjançant transferències.

Els agents, en el transcurs de l’operació, van poder esbrinar que el fals bisbe, una vegada que aconseguia els diners fraudulents, els desviava a altres comptes, amb la intenció de dificultar-ne el seguiment i així poder realitzar-ne el blanqueig. Així mateix, els números de telèfon i les direccions de correu utilitzats eren d’un sol ús, dificultant la identitat d’aquest ciberdelinqüent.

A finals de gener, els investigadors van localitzar el possible autor dels fets, un veí de Toledo de 31 anys, procedint a la seua imputació pels delictes d’estafa, blanqueig de capitals i falsejament d’identitat. L’investigat haurà de comparèixer davant del jutjat d’Instrucció 1 de Barbastre quan sigui requerit.

L’arquebisbe d’Urgell, suplantat amb IA per invertir en petroli

El bisbat d’Urgell va denunciar el maig passat un vídeo que va circular per les xarxes socials en el qual se suplantava amb intel·ligència artificial (IA) la identitat de l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan Enric Vives, per instar a invertir en petroli. Els fets es van posar aleshores en coneixement dels Mossos d’Esquadra, als quals van presentar una denúncia per un presumpte delicte de suplantació d’identitat. Així mateix, el bisbat va assenyalar que es reservava “el dret d’exercir les accions legals oportunes contra els seus autors”. El vídeo va tornar a circular un mes després, especialment a Andorra. No és nou que a les xarxes socials apareguin vídeos en els quals s’utilitza la imatge d’un personatge conegut, també a través de la IA, per vendre productes o inversions.