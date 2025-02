La Seu ajorna el debat sobre els comptes per falta de suport

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu havia de debatre en un ple dilluns el pressupost per a aquest 2025 però l’alcalde, Joan Barrera, va confirmar ahir que quedarà sobre la taula al no disposar del suport necessari per tirar-lo endavant. Compromís X la Seu governa amb 8 regidors, i a l’oposició hi ha Junts, amb 4, ERC amb uns altres 3 i la CUP, amb 2. Junts va anunciar ahir que no donarà suport als pressupostos i va criticar que el deute “s’ha més que duplicat en dos anys de mandat socialista, passant de 4 milions el 2023 a 10,3 el 2025”, la qual cosa “hipoteca el futur de la ciutat”, va criticar el portaveu, Jordi Fàbrega. Segons xifres facilitades pel consistori, el deute passarà dels 4.270.555 euros del 2023 als 11.803.164 previstos en el pressupost d’aquest any, pendent d’aprovació. La ràtio d’endeutament prevista per a aquest exercici (incloent préstecs nous) és del 97,11%, que baixa a un 92,42% amb l’amortització prevista.

L’equip de govern preveu amortitzar 1 milió d’euros amb el romanent de tresoreria, i “reduir el deute al 85,68%” dels ingressos corrents. Barrera va defensar que el deute “és necessari” per a l’edifici d’Inefc, de 3,5 milions, i els pisos socials. Junts va criticar un “descontrol de les despeses corrents” i que falten “projectes importants” com la residència o el hub tecnològic. ERC ja va avançar dilluns en roda de premsa que no donarà suport als comptes.

Moció en el ple contra la tala d’arbres a la ribera del Segre

Els grups d’ERC i la CUP de la Seu, a l’oposició, han presentat una moció que es debatrà en el ple de dilluns contra la tala de centenars d’arbres que l’ajuntament està efectuant en un tram de 5 km de la ribera del Segre, entre els ponts de la Palanca i d’Alàs. Les dos formacions “exigeixen” planificar “acuradament” les actuacions als rius Segre i Valira i que “comptin amb tots els permisos” i proposen acordar un “assessorament amb experts”. La moció demana informar l’oposició, pactar les mesures per aplicar i encarregar un nou informe de l’afectació d’inundabilitat en cas d’avinguda ja que l’actual data del 1995. La tala ha motivat protestes de nombrosos veïns, que la veuen una “destrucció del bosc de ribera”. La iniciativa Change.org contra d’aquesta sumava ahir 476 firmes de protesta.