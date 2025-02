Detingut el conductor del turisme implicat en l'accident mortal de Montferrer

La moto va xocar per encalç contra el turisme que es va reincorporar a la via i el conductor va morir. - C. SANS

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van arrestar diumenge a la nit el conductor del turisme implicat en el xoc mortal que hi va haver a la tarda a l’N-260 a Montferrer i Castellbò, a l’Alt Urgell, en el qual va perdre la vida un jove motorista de 21 anys d’Andorra (vegeu SEGRE d’ahir). El xòfer va ser imputat d’un delicte d’homicidi per imprudència greu, com va avançar aquest diari en la seua edició digital. L’arrestat, de 71 anys i del Baix Llobregat, passarà demà a disposició del jutjat de la Seu.

El conductor, que va donar negatiu en el test d’alcohol i drogues, va ser arrestat cap a les 21.30 hores –el sinistre va tenir lloc a les 17.07 hores– després d’acabar l’atestat i determinar que va efectuar una maniobra sense parar prou atenció. Concretament, el turisme que conduïa, en el qual viatjaven uns altres dos ocupants, circulava en direcció a Lleida quan va fer un canvi de sentit, i es va incorporar a la via sense comprovar que hi havia una moto que anava en direcció a Andorra. El motorista no va poder evitar l’impacte per abast amb el cotxe que s’incorporava al carril i va morir a causa del xoc. El conductor del cotxe va ser arrestat per un delicte d’homicidi per imprudència greu.

La víctima és un jove d’Andorra de 21 anys la moto del qual va xocar per encalç i va sortir disparada

Arran de la col·lisió, la motocicleta va acabar incendiada i tres ocupants del turisme van resultar ferits, dos dels quals donats d’alta in situ i el tercer evacuat a l’hospital de la Seu amb lesions de diversa consideració. El sinistre va obligar a tallar la carretera i desviar el trànsit, generant retencions a la zona.

La víctima mortal de Montferrer va ser l’única que hi va haver el cap de setmana passat a les carreteres de l’Estat, segons la DGT. Va ser una setmana tràgica a Ponent amb tres morts en sinistres viaris en només cinc dies després dels de dimecres a la C-12 a Corbins –un conductor de 33 anys– i dijous a Gimenells –un jove de 23–.

Dos imputats l’any passat a Lleida en xocs amb víctimes mortals

Els Mossos d’Esquadra van imputar l’any passat per dos homicidis imprudents dos conductors a les comarques de Lleida. El primer va ser el conductor que el 4 de maig va causar un xoc frontal a l’N-II a Lleida en un sinistre en el qual va morir una metgessa d’Alcarràs de 39 anys i els seus dos fills van resultar ferits. L’infractor, que també va resultar ferit, circulava en estat ebri, va donar positiu en cocaïna i anava a 150 km/h. El segon cas va ser el de la conductora d’un turisme que va donar 0,74 mg/l en el test d’alcoholèmia després d’una col·lisió amb una moto a l’N-240 al seu pas pel terme municipal de Lleida, a prop de les Basses d’Alpicat. Va tenir lloc el 30 de juliol i va morir una persona de 25 d’anys que anava de passatger en una moto. El conductor del vehicle de dos rodes va resultar ferit greu.