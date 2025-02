Investiguen l'enverinament de mascotes a Anglesola

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals han iniciat una investigació després de tenir coneixement de la mort de mascotes suposadament enverinades a Anglesola, segons va confirmar ahir el cos a aquest diari. Des de l’ajuntament van assegurar que l’últim any els consta únicament un gos mort per enverinament i uns altres dos que s’han acabat recuperant, així com diversos gats morts, segons els van explicar els voluntaris de les colònies de felins de carrer. Mentrestant, els Mossos d’Esquadra van informar que no tenen constància de cap denúncia al respecte.

Després de tenir coneixement de la mort d’un gos dimarts de la setmana passada (vegeu SEGRE de diumenge passat), l’ajuntament d’Anglesola va publicar un ban el cap de setmana advertint els propietaris de mascotes. El comunicat els demanava que “extremin les precaucions i evitin que els seus animals mengin coses de la via pública” després de ser informats que s’havien relacionat casos de possibles enverinaments al municipi.