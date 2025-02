El jutge condemna el Canal d’Urgell pel tall de l’aigua durant la sequera

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El magistrat de reforç del Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida ha declarat la Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell responsable de les pèrdues que va patir un agricultor de Miralcamp com a conseqüència del tall del canal a l’estiu de 2023, en plena sequera.

La condemna, que no és recurrible per motiu de la seua quantia i que obliga al canal a indemnitzar l’afectat amb els 1.451 euros que li van costar la llavor i l’herbicida que va utilitzar en la sembra d’un petita finca que no va arribar a collir per falta de reg, tanca el primer procés dels oberts després de les reclamacions dels pagesos els danys dels quals no va cobrir l’ordre d’ajuts de la Generalitat. I obre la porta a una cascada de condemnes en el mateix sentit.

La resolució, comunicada a les parts aquest dimarts, considera provada "la deguda relació de causalitat" entre les decisions del canal i "els danys antijurídics causats" al regant que no va poder regar. I tot això, afegeix, "sense que es presentin causes d’exoneració de la responsabilitat per culpa (o risc assumible)" ni de "la força major" que poguessin derivar-se de la situació de sequera.

En aquest sentit, el jutge anota que "la informació transmesa pels representants de la Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell a la col·lectivitat del recurrent -i, per tant, al susdit regant-, no va ser suficient ni previsora", el que comporta que "en aquesta esfera pot qualificar-se d’errònia" la indicació sobre què i com s’havia de sembrar en els camps.

Aquestes instruccions, afegeix, no resultaven adequades "perquè per mitjà de la mateixa pogués preveure’s, anticipar-se o planificar-se adequadament la situació futura més perjudicial per als destinataris finals, com era la provocada pel tancament del subministrament de risc poques setmanes després (per a les collites, en aquest cas, de panís del recurrent)".

Es va produir, conclou, "un trencament manifest de la confiança legítima" del regant a la comunitat general, que "no es pot simplificar amb la mera premissa" de "que el tall de l'aigua del canal no va ser imputable" a la comunitat.