Cinc desnonaments de pisos ocupats en el polèmic bloc de Santiago Rusiñol de Les Borges

Cinc pisos del bloc del carrer Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques han estat desallotjats aquest matí per una comitiva judicial. Va anar acompanyada d’agents de policia i serveis d’emergència, però no hi va haver incidents: segons fonts pròximes al procés, els habitants de la majoria dels habitatges sobre qui pesava ordre de desnonament ja havien marxat, després d’arribar a acords amb els nous propietaris de l’edifici, la immobiliària de Terrassa Janus Business SL. Altres fonts van precisar que va ser l’antiga propietat de l’immoble la que va instar davant del jutge aquests desallotjaments, uns processos que van tenir continuïtat amb els actuals amos, que van adquirir el bloc fa un mes.

L’ajuntament de Les Borges Blanques va intercedir perquè una de les famílies desnonades pogués accedir uns dies més al pis que habitaven al carrer Santiago Rusiñol per emportar-se els seus efectes personals. Segons fonts municipals, aquesta família havia llogat ja un habitatge en el municipi, però no ha rebut fins avui les claus, amb la qual cosa no havia pogut mudar-se. Queden uns quaranta pisos més habitats de forma irregular al bloc, juntament amb veïns que tenen contractes de lloguer social. El consistori va corroborar que manté contacte amb la propietat per regularitzar la situació d’aquests habitatges.

Hi ha hagut diferents desallotjaments al bloc en els últims anys i els antics propietaris van tapiar finestres i van instal·lar planxes d’acer en portes per evitar que tornin a ocupar-los, si bé això no ha impedit que tornin a habitar part d’ells. L’any passat, operaris d’Endesa van tallar els entroncaments a la xarxa elèctrica que subministraven llum de forma irregular a aquests pisos, la majoria dels quals segueixen sense un subministrament elèctric legalitzat.