Una immobiliària de Terrassa compra el bloc okupat de les Borges

Una immobiliària de Terrassa, Janus Business SL, ha comprat el bloc d’habitatges del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques on conviuen mig centenar de famílies que han okupat pisos i una desena d’inquilins amb contractes de lloguer social. Així ho va anunciar ahir l’ajuntament, que va avançar que espera reunir-se amb els nous propietaris de l’immoble la setmana que ve. “En aquest primer contacte es pretén conèixer de primera mà els plans de la nova propietat per a l’inmuble i establir els canals de comunicació necessaris per garantir una gestió adequada de l’edifici”, va explicar el consistori. Per la seua part, inquilins amb contractes de lloguer social ja han rebut notificacions del canvi de propietat de l’immoble, juntament amb el nou número de compte on hauran de pagar cada mensualitat. “Al trucar a l’empresa ens van dir que tenien intenció de mantenir els contractes de lloguer”, van explicar. No està clar ara per ara què farà Janus Business SL respecte als habitatges okupats. Aquest diari va intentar ahir sense èxit obtenir la versió de l’empresa.

Aquest bloc de pisos ha estat des de fa anys objecte de queixes per soroll, acumulació d’escombraries i conflictes al seu entorn. Veïns de les Borges es van manifestar el mes de maig passat per exigir solucions. Tanmateix, els problemes es van agreujar al juny, quan Endesa va tallar les connexions il·legals que subministraven electricitat a l’edifici a l’apreciar risc d’incendi. Això va donar lloc a protestes dels afectats i a temptatives de restablir les connexions. Un incendi dies després del tall va obligar a evacuar diversos habitants del bloc. Des d’aleshores el subministrament elèctric no s’ha restablert.

L’ajuntament, per la seua part, va negociar mesos enrere la compra de l’immoble, de 77 habitatges. Un total de 52 eren llavors propietat d’Inmocaixa (de la firma Criteria, que depèn de la fundació de La Caixa), 14 més d’un fons d’inversió, una de CaixaBank i la resta de particulars. Tot i així, el consistori va acabar renunciat a adquirir el bloc, al valorar que estava molt deteriorat i que la inversió necessària per rehabilitar-lo era inassumible per a les arques municipals.