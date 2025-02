Inicien una recollida de firmes contra un macroprojecte urbanístic de Baqueira Beret amb 379 habitatges a Sorpe

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Plataforma Salvem Sorpe ha iniciat una recollida de signatures per aturar el macroprojecte urbanístic que Baqueira Beret ha projectat a aquest poble del Pallars Sobirà de tot just 24 habitants i 35 cases. L’empresa pretén construir 379 habitatges. Els promotors de la Plataforma creuen que és “un projecte desmesurat i d’una altra època”. Baqueira Beret, juntament amb altres inversors, va adquirir fa més de 20 anys, els terrenys adjacents a Sorpe per construir un gran nucli urbà al poble per accedir a una futura ampliació de l’estació d’esquí. Ara el projecte s’ha reactivat i és quan s’ha creat aquesta plataforma opositora.

Les crítiques al projecte van portar a Baqueira Beret a presentar l'abril del 2024 una modificació del projecte per reduir-lo a 154 habitatges. La posició de la Plataforma Salvem Sorpe és clara: “ni 379 ni 154 habitatges són acceptables”. Segons la Plataforma, l’Ajuntament d’Alt Àneu per evitar els nous estudis mediambientals i els tràmits que comportaria el nou pla de 154 habitatges, ha optat per reprendre el projecte original de les 379.

La construcció d’aquesta macrourbanització tindria "efectes irreversibles" segons la plataforma: destrucció de la identitat de Sorpe, alt impacte ambiental i un projecte especulatiu que no respon a una necessitat real i local d’habitatge. En menys de deu dies Salvem Sorpe ja ha recollit prop de 700 signatures que farà arriba a totes les administracions.