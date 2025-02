Investiguen si el llop ha tornat a atacar bestiar al Jussà

Publicat per SegreACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals investiguen si el llop ha tornat a atacar ramats al Pallars Jussà, arran de la mort de quatre ovelles el cap de setmana passat al municipi de Castell de Mur. Dilluns passat es va fer la necròpsia dels animals i no es descarta que aquest depredador sigui el causant dels danys. Aquesta investigació arriba després que, el mes de desembre passat, la Generalitat pagués la primera compensació en aquesta comarca per l’atac d’un llop. Va ser per atacs a dos ramats a la reserva de Boumort, que el Govern va indemnitzar malgrat no reconèixer-los de forma oficial (com va avançar SEGRE el 22 de desembre).

La investigació segueix en marxa a Castell de Mur, on l’ajuntament i veïns esperen saber les conclusions. Mentrestant, la Generalitat ha posat en marxa un protocol de comunicació i els Agents Rurals han començat a avisar els responsables d’explotacions ramaderes de la zona de la possible presència del llop perquè prenguin precaucions i evitin danys. Membres d’aquest cos de la Generalitat portaran a terme visites per valorar la vulnerabilitat de cada explotació davant de predacions, assessorar els ramaders sobre com protegir els animals i explicar-los com faran el seguiment a la zona per determinar la presència o no del llop.

El març del 2022, un ramader de la Torre de Capdella va denunciar un atac del llop a les seues ovelles en aquest municipi del Pallars Jussà. Va afirmar que el depredador va mossegar un dels seus animals al coll, però va aconseguir foragitar-lo abans que el matés.

En els últims quatre anys s’han albirat també exemplars solitaris de forma esporàdica a Aran, l’Alt Urgell, el Solsonès, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. S’estima que hi ha mitja dotzena d’exemplars a Catalunya i, fins ara, eren tots mascles separats dels seus grups, la qual cosa feia impossible la creació de noves colònies. Tanmateix, a finals de l’any passat es va detectar la primera femella a l’Alt Empordà.