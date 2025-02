Rehabiliten dotze pisos a la Seu d'Urgell per a lloguer social per a joves

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu d'Urgell impulsa també la rehabilitació de l’edifici de Cal Pensament per habilitar-hi 12 pisos de lloguer social per a joves. El projecte inicial en preveia deu, però finalment n’han anunciat 12 reduint el nombre d’habitacions de cada un. Tindran entre un i dos dormitoris a l’estar pensats com a projecte d’emancipació juvenil.

Cal Pensament és al passatge de la Missió, i va ser cedit en herència a l’ajuntament pel veí Joan Obiols Cordellana, conegut com Juanito de Cal Pensament. La inversió serà d’1,1 milions d’euros i el consistori ja compta amb una ajuda de 267.545 euros de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a les obres. A part dels 12 pisos de lloguer social, l’edifici en tindrà un de destinat a habitatge de suport, recurs d’habitatge i rehabilitació psicosocial per a persones amb malaltia mental, a mig camí entre una residència i la vida autònoma.