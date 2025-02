La Vall Fosca espera assumir obres de l’estació de Filià per donar-los ús turístic

Publicat per SegreACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Vall Fosca espera que les obres de l’estació d’esquí inacabada a la muntanya de Filià passin a mans públiques amb la liquidació de l’empresa promotora, Martinsa-Fadesa. La fallida d’aquest antic gegant immobiliari, la més gran de la història d’Espanya, va arribar quan ja havia invertit uns 15 milions d’euros en un complex d’esquí que mai no va arribar a obrir al públic.

L’empresa va construir les pilones per a un telecabina, una gran bassa per emmagatzemar aigua i conduccions per a innivació artificial, entre altres actuacions, abans que els treballs quedessin paralitzats de forma definitiva el 2009.

Tot això es troba en terrenys de la muntanya de Filià, propietat de l’entitat municipal descentralitzada (EMD) d’Espui, que va atorgar una concessió al promotor del complex turístic de Vallfosca per construir i explotar pistes d’esquí.

El liquidador de l’empresa considera des de fa anys expirada aquesta concessió. Així consta en la documentació de les diferents subhastes que ha organitzat per vendre els actius de Martinsa-Fadesa. També l’ajuntament de la Torre de Capdella creu que les obres fetes en terrenys de Filià hauran de passar a mans de l’EMD d’Espui, si bé espera formalitzar-ho. L’alcalde, Josep Maria Dalmau, va afirmar que “la possibilitat de crear una estació de muntanya sempre està oberta”, malgrat que va puntualitzar que no és un projecte que es plantegi a curt termini ni que el municipi pugui portar a terme en solitari. El consistori ha adquirit terrenys a Espui on Martinsa-Fadesa preveia construir centenars de pisos destinats a segones residències.