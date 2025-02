El Govern redueix fins a un 50% els tràmits per a les plantes de biogàs que consideri estratègiques

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha anunciat que redueix a la meitat els tràmits administratius per implantar projectes de producció de biogàs que consideri estratègics. Ho han indicat el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, i el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, durant la seva visita aquest dissabte al matí a la planta de Noguera Renovables, a Vallfogona de Balaguer, una de les empreses beneficiàries de la primera convocatòria d’ajuts de l’Estratègia catalana del biogàs.

Ordeig ha recordat que Catalunya genera cada any 9,4 milions de tones de purins i 2,8 milions de tones de fems i gallinassa. “Amb el biogàs, obrim una nova finestra de competitivitat per al sector ramader, ja que, d’una banda, permetrà abaixar els costos energètics per mitjà de l’autoconsum, i, de l’altra, oferirà l’oportunitat d’obrir noves línies de negoci a través de la producció de biometà per injectar-lo a la xarxa de gas natural o la producció de fertilitzants d’alta qualitat a partir del tractament de les dejeccions, entre d’altres”, ha afirmat el conseller. “Volem que hi hagi residu zero i generar un subproducte”, ha afegit.

Concretament, la declaració d’estratègic comporta la tramitació urgent i prioritària dels tràmits de tipus ambiental, urbanístic i d’obres, que aquests projectes han de dur a terme perquè s’implantin en el territori. Els efectes d’aquesta mesura permetran reduir a la meitat algunes de les fases de la tramitació. Per a què un projecte disposi d’aquesta consideració s’haurà d’ubicar en un municipi designat com a zona vulnerable en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries o bé en municipis situats en zones de qualitat de l’aire on se superen els nivells establerts de partícules i amoníac. Així mateix, han de ser projectes de gestió col·lectiva que processin dejeccions ramaderes juntament amb altres substrats residuals orgànics, amb un mínim del 50% en pes de dejeccions ramaderes respecte del material d’entrada a planta. També cal que tinguin una capacitat mínima de processament diària de 100 tones de material d’entrada i han d’incorporar tecnologies per tractar el digestat obtingut en el procés de digestió anaeròbica.

Crítiques a la mesura

Després de la visita dels consellers a les instal·lacions de Noguera Renovables, l’Assemblea Pagesa de Catalunya ha emès un comunicat per denunciar la mesura i “els greus impactes” que pot tenir a la zona. “Coincideixen en poc més de 10 quilòmetres a la rodona, projectes i empreses ja existents que podrien arribar a tractar prop de les 1.500.000 de tones de residus, bona part dels quals no serien locals i s’haurien d’importar d'altres zones”, denuncien en l’escrit.

Així mateix, l’assemblea es mostra contrària “al fet que cap negoci privat de producció de gas i que tracti residus no generats en la mateixa explotació es pugui ubicar en sòls agraris de gran qualitat, ja que són imprescindibles per a la sobirania alimentària del país. Això ja succeeix amb les instal·lacions eòliques i solars”.