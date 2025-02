El restaurant de la Noguera havia sancionat el xef pel tracte a treballadores

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Monestir de les Avellanes va sancionar per “mala praxi laboral” el xef del seu restaurant El Claustre, que està imputat per suposat assetjament laboral i sexual de set empleades (com va avançar SEGRE ahir).

Va afirmar que al maig van tenir constància per mitjà d’un sistema intern de dos denúncies per un presumpte conflicte laboral relacionat amb un suposat assetjament, activant els protocols i va obrir una investigació, que va detectar “mala praxi laboral” i, en conseqüència, va sancionar el treballador i se’l va apartar “durant un temps” de les seues funcions sense sou. En aquests moments, el cap de cuina torna a estar treballant un cop completada la sanció. També van informar que col·laboraran “en tot moment” amb el procés judicial obert contra el treballador.

Val a recordar que set dones d’entre 18 i 45 anys van denunciar conjuntament davant dels Mossos al cap de cuina del restaurant, acusació que han ratificat amb les declaracions davant del jutjat d’Instrucció 2 de Balaguer. Es preveu que l’investigat declari davant del jutge les properes setmanes.