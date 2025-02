Dinars compartits per evitar la solitud no desitjada a la Pobla de Segur

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest mes ha començat a la Pobla de Segur el projecte Entaulades, més que un àpat, com a resposta a la necessitat d’actuar davant la solitud no desitjada d’alguns dels veïns de la localitat. L’èxit del projecte Salsa, portat a terme entre l’octubre i el desembre de l’any passat, ha conduït l’ajuntament apostar per la continuïtat de la iniciativa, que compta amb la col·laboració del CAP i el restaurant La Riba. Consta d’un grup de 8 persones, màxim 10, i s’organitza cada dimarts de febrer a desembre. Els participants dinen junts i intercanvien experiències.