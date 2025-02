Els Mossos posen en marxa un dispositiu de control de motoristes a cent carreteres catalanes

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han posat en marxa aquest diumenge un dispositiu de control de motoristes a cent trams amb una alta afluència de circulació de la xarxa viària catalana. L’objectiu del desplegament, en què el cos ha activat 90 efectius a tot el territori, és detectar comportaments de risc i reduir l’accidentalitat; sobretot del col·lectiu de motocicletes i ciclomotors, que l’any passat es van veure implicats en un 48,5% dels accidents mortals a Catalunya. Una de les carreteres on s'ha desplegat aquest dispositiu ha estat la C-13 en el tram de Camarasa.

Distraccions al volant, circulació de risc, conduccions temeràries, avançaments en continua o en trams de poca visibilitat, ús de dispositius mòbils o circular sense tenir la documentació del conductor o del vehicle en regla. Aquestes són algunes de les conductes que els Mossos d’Esquadra han detectat i sancionat aquest diumenge a la xarxa viària catalana.

Ho han fet en el marc d’una campanya de control que s’ha fet simultàniament a les vuit regions policials per detectar comportaments de risc i reduir l’accidentalitat, especialment dels motoristes. Entre les set del matí i les tres del migdia, s’han muntat controls estàtics i dinàmics a un centenar de trams viaris amb una alta afluència de circulació d’arreu del territori.

El dispositiu s’ha adreçat principalment al col·lectiu de motoristes que, tal com s’estableix en el Pla català de seguretat viària, formen part del “col·lectiu vulnerable” que “preocupa especialment” per no haver aconseguit la disminució d’accidents i de víctimes greus i mortals, que sí que han experimentat altres col·lectius.

Segons dades de Mossos, en gairebé la meitat dels accidents amb víctimes mortals que es van produir l’any passat a les carreteres catalanes hi havia una motocicleta o un ciclomotor implicats.