Èxit de la caminada cultural entre ametllers florits i pedra seca a Arbeca

Un centenar de persones han participat aquest matí a Arbeca en una caminada cultural que ha combinat la visita de camps d’ametllers en flor amb construccions en pedra seca com a 'cabanes de volta' i molins fariners. Els participants han descobert també l’antiga mina que proveïa d’aigua a la localitat abans de la construcció del canal. L’itinerari ha estat de 10 quilòmetres entorn dels paratges dels fons del Comellar i de la Coma.

Després de la caminada a la finca del Pla de l’Alzina, s’ha celebrat un vermut popular entre els ametllers, amb productes de la zona, amb un gran èxit de participació ja que han assistit en total més d’un miler de persones, segons el regidor Francesc Roset, que ha destacat la importància d’organitzar aquest tipus d’activitats “per donar a conèixer el territori”. Ha detallat que han assistit persones de Lleida, Girona i fins i tot estrangers, com per exemple d’Anglaterra i els Països Baixos, que estan acampats amb les seues autocaravanes en l’àrea habilitada per a aquesta finalitat a la Vinya Els Vilars.