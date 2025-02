L’Urgell obre la campanya turística de la floració i Arbeca el segueix avui

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de l’Urgell va iniciar ahir la quarta edició de L’Urgell, un passeig entre ametllers i cellers, una iniciativa que marida paisatge, patrimoni, arts escèniques i vi. Aprofitant la temporada de l’any que el paisatge es tenyeix de rosa i blanc amb la floració dels ametllers, la corporació organitza visites guiades per camps en flor que es complementen amb degustacions als cellers de la comarca i actuacions de teatre, música, humor, poesia i dansa.

Gràcia Auró, consellera comarcal de Turisme, va destacar la “bona resposta del públic: aquest cap de setmana tenim més d’un centenar de participants i ja hi ha reserves per a les pròximes sessions”, mentre que el president del consell de l’Urgell, José Luis Marín, va explicar que treballen per “posar la comarca al mapa com a destinació turística durant tot l’any” i “aquesta és una fusió perfecta de productes de la terra, paisatge i arts escèniques”. Una de les novetats d’enguany és que totes les actuacions als cellers van a càrrec de dones.

Al passeig inaugural, mig centenar de participants van descobrir camps d’ametllers en flor de Maldà amb una actuació teatralitzada de Cruma i van acabar degustant vi al celler Carviresa de Verdú amb els monòlegs d’Alba Segarra i Nessa.

Hi ha programades més sessions per avui, els dies 1, 2, 8 i 9 de març, i el dia 16 culminarà el cicle Preixana amb el Tastasons Floració.

L’agenda de l’espectacle rosa, ampliada

La floració és un espectacle multicolor que abraça totes les comarques de Lleida i cada vegada compta amb una oferta turística més estructurada basada en la identitat paisatgística del territori. Arbeca organitza avui una caminada popular pels ametllers florits i un vermut musical. A Aitona, la nova campanya del Fruiturisme començarà el dia 1 de març amb la Festassa i les visites s’allargaran fins al dia 15. També el dia 1 la Granja d’Escarp celebrarà la festa de la Floració i el 9 ho farà Vilagrassa.