ProjectenLa impulsa una societat privada en una explotació ramadera d’Aguilar de Bassella

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La societat Cycle O Biogás Aguilar SL projecta una planta de biogàs a l’explotació ramadera de Cal Espinal d’Aguilar de Bassella, a l’Alt Urgell, en la qual preveu invertir 1,8 milions d’euros. La iniciativa valoritzarà els residus ramaders de la granja, la de més mida de la comarca, i que genera més de 48.000 tones a l’any entre purins i fems.

La firma acaba de sol·licitar a l’ajuntament la llicència ambiental per a l’activitat a Cal Espinal, que actualment compta amb més de 2.000 vaques de llet però que està en tràmit per ampliar la seua capacitat fins a sumar 2.300 caps de llet, 175 vedells de cria i 700 vedells de reposició, segons el document. Una vegada valoritzades les dejeccions ramaderes, seran gestionades dins del marc agrari, afegeix. El biogàs generat es filtrarà i purificarà per obtenir biometà, que serà utilitzat per a ús vehicular i per a processos industrials.

L’objectiu del projecte és, en aquest sentit, garantir la viabilitat de l’explotació i, com a conseqüència, la persistència dels llocs de treball.

La granja compta actualment amb una cinquantena de treballadors i la previsió és que amb la implementació del projecte pugui donar feina a més persones. La distància entre la granja i el nucli urbà habitat més pròxim, Altès, és de gairebé 3 quilòmetres. L’explotació està formada per les finques de Cal Espinal i els Masos i compta amb una superfície de terreny de 90 hectàrees.

A Estamariu, un grup de veïns ha constituït la Comunitat Energètica de l’Alt Urgell-Vall del Port Negre que impulsa en aquesta localitat la primera planta de biogàs de la comarca. Aquest equipament, que ja s’està construint a l’explotació de vaques de Cal Matalanó, produirà energia elèctrica per al consum col·lectiu dels veïns d’Estamariu i del poble de Bescaran.

La comunitat s’ha constituït amb l’ajuda de la Fundació Planes Corts d’aquest municipi. L’equipament podrà gestionar fins a deu tones de purins i de fems al dia, juntament amb una altra tona de residus urbans diària i d’altres.