La Seu reivindica en una jornada gastronòmica la carn de caça i la tòfona

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre històric de la Seu d’Urgell ha estat l’escenari el cap de setmana de la jornada Llegendes i Sabors de Bosc, una iniciativa que pretén reivindicar la tradició, la gastronomia i els productes autòctons com la carn de caça i la tòfona. Des de l’organització van destacar la voluntat de conscienciar la població de “la importància de la caça sostenible”, tant amb l’objectiu de mantenir ordenat el medi natural com per potenciar la gastronomia i la cuina tradicional de la comarca de l’Alt Urgell i del Pirineu.

A banda de ser un punt de reunió per a professionals de la caça, cuiners i productors, la jornada tenia per objectiu “atansar al públic una gastronomia amb profundes arrels al territori” difonent “els beneficis de la carn de caça i el seu potencial culinari”.

Així, la jornada va comptar amb demostracions culinàries i un petit mercat de productes de caça i de trufa.

Organitzada per la secció lleidatana de la Federació Catalana de Caça, la Germandat de Sant Sebastià i el consell comarcal de l’Alt Urgell, Llegendes i Sabors de Bosc va apostar també per divulgar el patrimoni immaterial del Pirineu i dissabte va escenificar el Ball de l’Ossa, que el municipi de la Seu va recuperar l’any 2023.