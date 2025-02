El consell pagarà 88.000 € a l’any per l’abocador comarcal

Castellnou de Seana rebrà compensacions per acollir l’abocador comarcal, més de dos dècades després de la posada en marxa d’aquesta instal·lació que acull les escombraries de tots els municipis del Pla d’Urgell. Així ho preveu un conveni entre l’ajuntament i el consell, que va rebre a començaments d’aquest mes l’aprovació del ple comarcal. L’acord té una vigència de quatre anys i contempla pagar al municipi 52.284 euros aquest any i 88.000 d’anuals entre el 2026 i el 2028.

El conveni reconeix que acollir l’abocador suposa repercussions per al municipi de Castellnou de Seana. Una és el desgast de vies i camins de propietat municipal, especialment a causa del trànsit de vehicles pesants. També apunta “afectació en l’entorn, la salubritat i el medi ambient” i cita com a exemples la presència de materials volàtils i d’aus en l’entorn del dipòsit de residus, així com l’impacte visual de la instal·lació.

Així mateix, el document constata que “cap altre ajuntament de la comarca no ha mostrat interès a allotjar en el futur” l’abocador.

Per la seua part, l’ajuntament es compromet a “donar totes les facilitats per a la continuïtat de la planta de tractament en el seu terme municipal”, la qual cosa inclou “les modificacions que es puguin portar a terme” i l’explotació de l’abocador.

Des que acull l’abocador comarcal, Castellnou de Seana només ha rebut diferents tipus de compensacions en espècia. En el moment de la construcció, es va bastir també una variant per evitar que el trànsit pesant de camions que transporten les escombraries de la comarca haguessin de travessar el poble. En els anys següents a la posada en marxa del dipòsit de residus, el consell ha cobrat un preu simbòlic a l’ajuntament per la recollida de residus en aquesta localitat. Això, al seu torn, ha permès al consistori cobrar un rebut de les escombraries molt baix als veïns.

L’entrada en vigor del conveni entre el consell i l’ajuntament haurà de deixar enrere aquestes compensacions en espècia a favor del pagament de fins 88.000 euros a l’any. Així ho va corroborar l’alcalde, Andreu Balagué, que va puntualitzar que les ordenances fiscals per a aquest any mantenen el rebut de les escombraries com en anys anteriors. El primer edil va assenyalar que encara no està decidit l’ús que donaran a les compensacions, però va apuntar a la possibilitat de continuar subvencionant als veïns el cost de la recollida.