Demanen 13 anys de presó per apunyalar un jove en un pub de Tàrrega

L’Audiència de Lleida va acollir ahir la segona jornada del judici contra un acusat d’apunyalar un jove la matinada del 22 de gener del 2023 en un pub de Tàrrega, en la qual la Fiscalia va mantenir la seua petició que se li apliqui una condemna de 13 anys i quatre mesos de presó per homicidi en temptativa i intent de robatori. En la sessió d’ahir, un dels vigilants de seguretat del local va declarar que la víctima li va dir “me l’han ficat” al veure’l ja ferit, amb una punyalada a l’abdomen. Per la seua part, l’acusat va negar que ell l’apunyalés i va dir que era al lavabo quan es va veure embolicat en una baralla entre diverses persones. “Em vaig assabentar de l’apunyalament l’endemà quan la meua família em va dir que els Mossos em buscaven i em vaig presentar voluntàriament a la comissaria”, va dir. Així mateix, va negar conèixer la víctima i va insistir que “jo no he tingut problemes amb ningú”. Tanmateix, la Fiscalia va mantenir la petició de condemna, a la qual es va adherir l’acusació particular, al considerar que hi ha prova de càrrec suficient. Va dir que la declaració de la víctima va ser contundent “a l’assenyalar sense dubtes l’acusat com l’autor dels fets” i aquesta es va veure corroborada per altres testimonis. Així mateix, va recordar que l’acusat compta amb antecedents per lesions i robatori i que la ferida es va produir en una zona vital. “Si la víctima no hagués rebut atenció mèdica, hauria mort”, va dir el fiscal. Al seu torn, la defensa va considerar que no hi ha prou proves i va sol·licitar l’absolució. En cas que l’Audiència el condemni per homicidi en temptativa, va demanar la pena mínima de 5 anys. A més, va sol·licitar posar en llibertat l’acusat, en presó preventiva des dels fets.