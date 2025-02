Una regidora de Torres de Segre dimiteix per una condemna per agressió a una nena del poble

Una regidora de l’equip de govern de Torres de Segre va anunciar la seua dimissió en el ple de dilluns passat. Natàlia Roca, membre del grup municipal d’ERC i fins ara responsable de Promoció Econòmica i Hisenda a l’ajuntament, va anunciar la renúncia dos setmanes després d’haver estat condemnada per un delicte lleu d’agressió a una menor d’aquesta localitat del Segrià, una nena d’onze anys d’edat.

El jutjat d’instrucció número 5 de Manresa va dictar sentència l’11 de febrer arran d’una denúncia de la família de la menor. Els fets denunciats es remunten a fa més d’un any, al 4 de febrer del 2024, al municipi barceloní de Balsareny. Allà es va celebrar la Festa dels Traginers, que va incloure una desfilada de pubilles.

Hi van acudir les de Torres de Segre, juntament amb altres veïnes d’aquesta localitat. Entre elles hi havia una pubilla de l’any anterior, una nena d’onze anys que va voler participar també en la desfilada, i la regidora (mare, d’altra banda, d’una pubilla d’aquell any) es va oposar que ho fes.

Aquesta resolució judicial considera un fet provat que Roca va agafar l’expubilla de Torres de Segre del braç per evitar que participés en la desfilada, “estirant-l’hi per apartar-la per la força del lloc on eren els joves, nens i nenes que desfilaven”. Això no va provocar lesions ni hematomes a la nena, per la qual cosa no va requerir tractament mèdic, segons un informe mèdic que cita la sentència. Durant el procés, la denunciada va negar haver-se dirigit a la menor, i també haver-la tocat o agafat.

La sentència condemna la regidora al pagament de multes de cinc euros durant 30 dies, la qual cosa implica 150 euros. També li exigeix pagar la meitat de les costes judicials. Es tracta de la quantia mínima, segons afirma la resolució judicial, que considera adequada a la “gravetat major dels fets comesos per una representant del públic, regidora del seu municipi, que va utilitzar la força física respecte a una menor d’onze anys”.

El jutge desestima, en canvi, que Roca incorregués en un delicte lleu de coaccions, tal com plantejava l’acusació. En aquest cas, l’absol i rebutja la petició d’imposar una prohibició d’accés i comunicació durant dos mesos amb la menor.

ERC té dos regidors a Torres de Segre. Formen part d’una coalició de govern liderada pels tres edils de la CUP i que inclou també els dos del PSC.

“Tothom té un límit i he arribat al meu”

Natàlia Roca va anunciar la seua dimissió en el ple municipal de dilluns passat, on va llegir un text sense cap al·lusió a la sentència.“Tothom té un límit i jo he arribat al meu”, va afirmar durant la sessió. Va dir que deixa el càrrec de regidora amb “la consciència tranquil·la” i “sabent que he fet un bon treball o que ho he intentat”. Va subratllar que va actuar sempre “amb la veritat al davant”. “Avui em toca perdre”, va prosseguir, i va demanar “perdó a les úniques persones que mereixen que els ho demani: la meua família”.

Consultada per aquest diari, Roca es va ratificar ahir en la seua innocència, encara que va avançar que no recorrerà la sentència. “La festa va tenir lloc en una plaça plena de gent i les proves no em van condemnar”, va dir. “Tanmateix, el criteri del jutge ha estat declarar-me culpable i acataré la sentència, amb la intenció de tancar aquest capítol i viure amb la major tranquil·litat possible.” La regidora, que preveu formalitzar la renúncia ben aviat, va recalcar que “mai abans m’havien denunciat i mai m’havia sotmès a judici”.