Fins a 22 jornades tècniques a la 152 Fira de Sant Josep

L’eficiència en el regadiu, els nous cultius, productes fitosanitaris sostenibles, la transició energètica, la producció agrícola de proximitat o la digitalització del sector agrari tornaran a centrar les jornades tècniques que se celebraran aquest any en el marc de la 152 edició de la Fira de Sant Josep de Mollerussa. El programa comptarà amb 22 activitats professionals, cinc més que la passada edició, ja que aquest any el certamen es prolongarà durant cinc dies i “calia posar molt contingut per motivar l’assistència diària a la fira”, va explicar l’alcalde, Marc Solsona, ahir en la presentació.

Així mateix, va afegir que el fet que Fira de Lleida “reformuli” la Fira de Sant Miquel amb un altre certamen més específic només dedicat al sector professional i concentrar-lo al novembre “posiciona Mollerussa com la fira de referència del calendari firal català”. “Significa tenir una fira consolidada, que ens permet créixer i reforçar la posició de Sant Josep”, va explicar Solsona.

Les jornades tècniques arrancaran aquest divendres amb la trobada empresarial sobre Transformació Digital i seguirà el dia 7 de març amb la jornada de Reg i Futur, organitzada per la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell, després que l’any passat no se celebrés. La jornada del cultiu del panís arribarà a la catorzena edició i la Borsa Interpirinenca del Cereal preveu reunir més de 400 persones de diferents països d’Europa.

El tècnic de Fira Mollerussa, Ramon Xinxó, va avançar algunes de les novetats d’aquesta edició de les jornades com la presentació de l’oficina de transició energètica de la mà de l’associació d’empresaris del Pla d’Urgell, Agrupem, la presentació de quatre projectes de l’IRTA sobre regadius i digitalització, o la jornada de Campus Empresarial sobre producció agrícola de proximitat, on s’exposarà com fer un obrador col·lectiu.

‘Gastro Sàvies del Pla d’Urgell’ per preservar la cuina local

Sant Josep s’ha incorporat al programa Som Gastronomia de la Generalitat en el marc de la celebració de l’any de la Regió Mundial de la Gastronomia. Per això, oferirà l’activitat Gastro Sàvies del Pla d’Urgell.

L’objectiu és maridar receptes tradicionals que s’han mantingut per transmissió oral i escrita i seran elaborades pel xef Joel Castanyé. Pretenen que les receptes no es perdin i combinin tradició i modernitat.