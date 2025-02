Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els usuaris del Centre de Serveis de Sidamon treballen en la creació d’un nou mural al municipi amb la col·laboració dels artistes del Taller d’Art d’Acudam de Mollerussa. Els usuaris van visitar aquesta setmana els artistes d’Acudam per detallar com hauria de ser el mural, així com el motiu. Així mateix, el centre també acollirà l’exposició Percepcions, amb obres pròpies elaborades al taller de Mollerussa.