Josep Ibarz, exalcalde d’Almacelles, exculpat de malversar 211.000 euros en dietes

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Comptes ha exonerat l’exalcalde d’Almacelles per CiU Josep Ibarz i també el funcionari que exercia com a secretari interventor en aquest ajuntament en el mandat 2015-2019 de qualsevol responsabilitat legal i econòmica pel sistema d’indemnitzacions per assistència que s’aplicava al consistori, que en aquell mandat va assolir un cost de 211.030 euros per a les arques municipals.

La Fiscalia afirmava que aquest sistema encobria una sèrie de pagaments de caràcter salarial als regidors i que, en conseqüència, aquests percebien com a “indemnització” el que en realitat seria una remuneració per una activitat laboral de representació en càrrecs públics.

El ple va aprovar un sistema pel qual assistir a una junta de govern ordinària es pagava amb 550 euros, anar a una d’ordinària amb 200 i participar en el ple amb 50, a la qual cosa s’afegien 60 euros mensuals per a cada portaveu de grup.

Ibarz, que aquells quatre anys va ser diputat provincial amb una remuneració anual de 66.594 euros, en va rebre 113.950 més en el quadrienni “per assistència als òrgans col·legiats de l’ajuntament”. En aquell període, cinc edils en van cobrar 79.800 per assistències a la junta de govern, de la qual no eren membres però a la qual eren convocats. I, finalment, les mensualitats dels portaveus sumaven 17.280 euros més.

“No existeix legalment incompatibilitat entre la percepció de (dietes per) assistència a òrgans col·legiats de l’ajuntament i el sou per dedicació exclusiva a la Diputació”, conclou la sentència, que afegeix que tampoc no són “pagaments contraris a la llei” els que van percebre la resta de regidors i els portaveus municipals.

L’enèsim capítol judicial

L’assumpte del Tribunal de Comptes és l’enèsim episodi judicial de la biografia de Josep Ibarz, a qui fa ara un any el jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida va exculpar en una causa en la qual era investigat per una presumpta sèrie de contractacions il·legals d’obres al consistori, del qual va sortir el 2021 al ser inhabilitat per diverses contractacions, en aquest cas de persones, a dit. Ibarz, el pas del qual per la política local es va prolongar trenta anys, va ser denunciat en diverses ocasions per suborn, encara que mai va ser condemnat per aquest delicte.

Planteja el règim social i fiscal dels càrrecs

La sentència del Tribunal de Comptes planteja el buit legal que envolta, quant a cotitzacions socials i tributació, la remuneració dels càrrecs sense dedicació exclusiva.

“L’ús del terme indemnització podria estar relacionat amb la intenció d’eludir el compliment de les obligacions del pagador (en aquest cas el consistori) en matèria fiscal i de Seguretat Social”, assenyala.